16 BİN TL KADRO ZAMMI! Sözleşmeliler neler kazanacak? Nakil süresine dikkat!
Kamuda görevli yaklaşık 460 bin sözleşmeli personel pek çok yeni kazanım için gün sayıyor. Memur kadrosuna geçerek öncelikle iş güvencesine kavuşacak sözleşmeliler, kademe-derece ilerlemesi, görevde yükselme gibi imkanlar da elde edecek. Kadro, bazı personele ise maaş artışı getirecek. Maaşında 16 bin lira artış yaşanacak sözleşmeliler var...
Kamuda görevli yaklaşık 460 bin personel kadroya geçiş için gün sayıyor. Aralarında öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının da olduğu sözleşmeliler, eğer 28 Kasım'dan önce göreve başlamışsa hiçbir süre beklemeden düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde kadroya geçecek. Kadroya geçiş isteğe bağlı olurken, bunun için 30 gün içinde başvuru yapmak gerekecek.
İŞ GÜVENCESİ GELİYOR
Düzenlemeyle 4B'li personel, il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadro, sözleşmelilere pek çok kazanım sağlayacak.
Memur kadrosuna geçen sözleşmelilerin en önemli kazanımı iş güvencesi olacak. Artık bu personel sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak.
TÜM SÜRELERE BAKILACAK
Ayrıca kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacaklar. Sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecekler. Kurumlar arası yer değişikliği hakkını kullanabilecekler.
Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak. Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacaklar.