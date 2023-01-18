16 BİN TL KADRO ZAMMI! Sözleşmeliler neler kazanacak? Nakil süresine dikkat!

İŞ GÜVENCESİ GELİYOR

Düzenlemeyle 4B'li personel, il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadro, sözleşmelilere pek çok kazanım sağlayacak.