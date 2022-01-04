1.507 güvenlik görevlisi ve 2.226 temizlik personeli istihdam edilecek! İŞKUR ile KPSS olmadan iş sahibi olun başvuru şartları...

Yeni yılın gelmesiyle İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayınlanmaya başladı. 2022 yılının Ocak ayında binlerce kişi İŞKUR ile iş sahibi olmaya başladı. Hem kamu hem özel sektörde güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları yapılıyor. İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız 1.507 güvenlik görevlisi ve 2.226 temizlik personeli istihdam edilecek. Peki başvuru şartları neler? Maaşları ne kadar? İşte tüm detaylarıyla güncel İŞKUR iş ilanları...