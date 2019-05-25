1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule keson temeli batırma operasyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla başlatıldı.
Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı.
1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson İndirme Töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Keson İndirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya Yakası kesonunu batırma töreninde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.