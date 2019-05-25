GaleriEkonomi

1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule keson temeli batırma operasyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla başlatıldı.

25.05.2019 18:05 - Son Güncelleme: 25.05.2019 18:09
1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.

1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı.

1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine römorkörler eşliğinde yüzdürülerek, bölgeye çekildi.

1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

Bölgeye getirilen keson deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılması işlemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından başlatıldı. Batırılma işleminin tamamlanmasıyla kule kesonunun üzerlerinde kule montajı başlayacak.

1,5 saatlik mesafe 4 dakikaya inecek! Son hali böyle görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson İndirme Töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Keson İndirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya Yakası kesonunu batırma töreninde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dicle Nehri 30 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendi
Dicle Nehri 30 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendi