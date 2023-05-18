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Haberler Ekonomi 1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank'tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! ÖTV'siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank'tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! ÖTV'siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

Başkan Erdoğan tarafından verilen yeni müjde sonrası taşıt kredisi hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Halkbank taşıt kredisi şartları yer aldı. 1.5 milyon TL'ye kadar verilecek olan kredi için detaylar merak ediliyor. İşte 1.5 milyon TL'lik Halkbank taşıt kredisi....

takvim.com.tr
18.05.2023 22:07 - Son Güncelleme: 18.05.2023 22:07
1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

Başkan Erdoğan tarafından verilen taşıt kredisi müjdesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Halkbank 1.5 milyon TL'lik taşıt kredisi detayları...

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1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

"Ülkemizin araç stokunun önemli kısmını yenilerken en çok da ticari araçlara erişimi kolaylaştırmaya ehemmiyet verdik. Halkbank aracılığıyla 1,5 milyon liraya kadar "

1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

"Hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Esnafımızın talepleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 yıl sonra bir kez daha ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. ."

1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

HALKBANK 84 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı" denilerek 84 aya kadar vadeli taşıt kredisi verileceği ifade edildi.

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