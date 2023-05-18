1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank'tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! ÖTV'siz araç yenileme + ticari araç imkanı...
Başkan Erdoğan tarafından verilen yeni müjde sonrası taşıt kredisi hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Halkbank taşıt kredisi şartları yer aldı. 1.5 milyon TL'ye kadar verilecek olan kredi için detaylar merak ediliyor. İşte 1.5 milyon TL'lik Halkbank taşıt kredisi....
18.05.2023 22:07 - Son Güncelleme: 18.05.2023 22:07
Başkan Erdoğan tarafından verilen taşıt kredisi müjdesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Halkbank 1.5 milyon TL'lik taşıt kredisi detayları...
HALKBANK 84 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı" denilerek 84 aya kadar vadeli taşıt kredisi verileceği ifade edildi.