1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

HALKBANK 84 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı" denilerek 84 aya kadar vadeli taşıt kredisi verileceği ifade edildi.