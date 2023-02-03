İlave 600 puanla 2 bin 587 lira artış! Emekli ve memura ek gösterge vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, öğretmen, polis..
2023 yılı hem emekli hem memurlar için kazanç yılı! TÜİK'in 2022 yılı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte Ocak'ta memur ve emekli milyonlarca kişinin zam oranı belli oldu.
Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar gündeme geldi. Yeni yılla birlikte memur ve emekli milyonlarca kişi zamma kavuştu. Bilindiği üzere zam oranı emekliler için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. 2023 yılına refah payı, taban aylık düzenlemesi ve ek gösterge gibi ek kazanımlarla başlayan emeklilerin yeni gündemi ise bayram ikramiyesi oldu. Bir yandan da %15 ek zam yapılacağı iddiası gündemde çok konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
İKİ AYRI ÖDEME!
Memur emeklilerine çifte fark ödemesi! Memur emeklileri ilk farkı yüzde 30 zam nedeniyle alacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirecek.
EN AZ 1.823 TL ZAM FARKI
Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 470 lira ödeme yapılacak. Bu farkın bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Ödemeler en geç ay başında bekleniyor. Ancak daha önce de yapılabilecek.