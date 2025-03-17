15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu taşıt kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. 36 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi için faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

İki banka arasında en büyük fark faiz oranında görülüyor. İş Bankası %3,4 faiz oranı ile daha uygun bir teklif sunarken, Halkbank'ta bu oran %4,95 olarak belirlenmiş. Ancak, İş Bankası'nda kredi tutarı 300.000 TL iken, Halkbank'ta bu tutar 225.000 TL ile sınırlı.