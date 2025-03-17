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15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

Taşıt kredisi almak isteyenler için Halkbank ve İş Bankası, cazip kredi seçenekleri sunuyor. Özellikle aylık 15.000 TL civarında taksit ödemesi yapabilecekler için bu iki bankanın sunduğu imkanlar, farklı bütçelere uygun çözümler sunuyor. Peki, bu taksit tutarıyla hangi bankadan ne kadar kredi alabilir ve hangi araçları satın alabilirsiniz? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:20
15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu taşıt kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. 36 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi için faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

  • Kredi Tutarı: 225.000 TL

  • Vade: 48 Ay

  • Faiz Oranı: %4,95

  • Aylık Taksit: 15.242,59 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 731.644,32 TL

Halkbank'tan 225.000 TL kredi çekmek isteyenler, %4,95 faiz oranı ile 48 ay boyunca aylık 15.242,59 TL taksit ödemek zorunda olacak.

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

  • Kredi Tutarı: 300.000 TL

  • Vade: 48 Ay

  • Faiz Oranı: %3,4

  • Aylık Taksit: 15.161,64 TL

İş Bankası'ndan 300.000 TL taşıt kredisi çekmek isteyenler, %3,4 faiz oranı ile 48 ay vadede aylık 15.161,64 TL taksit ödeyecek.

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

İki banka arasında en büyük fark faiz oranında görülüyor. İş Bankası %3,4 faiz oranı ile daha uygun bir teklif sunarken, Halkbank'ta bu oran %4,95 olarak belirlenmiş. Ancak, İş Bankası'nda kredi tutarı 300.000 TL iken, Halkbank'ta bu tutar 225.000 TL ile sınırlı.

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

🏎️ 300.000 TL 36 AY VADELİ TAŞIT KREDİLERİ (GÜNCEL FAİZ ORANLARI) 🚗

Akbank - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,30

💳 Aylık Taksit: 16.509,03 TL

🏦 Toplam Ödeme: 596.050 TL

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

Garanti BBVA - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,39

💳 Aylık Taksit: 16.771,67 TL

🏦 Toplam Ödeme: 605.280 TL

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

İş Bankası - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,40

💳 Aylık Taksit: 16.800,96 TL

🏦 Toplam Ödeme: 606.334 TL

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,49

💳 Aylık Taksit: 17.065,63 TL

🏦 Toplam Ödeme: 615.862 TL

15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir? Halkbank ve İş Bankası duyurdu!

Fotoğraflar: Halkbank, İş Bankası, AA