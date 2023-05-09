14 milyon kişi yararlanacak! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma ile emeklilik kazancı! Bu ay %90'ı silinecek: Sigorta primi, emeklilik keseneği, GSS, İHYA...

Bu ayın sonuna kadar yapılandırma için başvuru yapanlar biriken ceza ve faizin yüzde 90'ından kurtulacak. Trafik cezasını yapılandıranlara ise peşin ödemede anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak. Peki, SGK yapılandırma avantajları neler? İşte detaylar...