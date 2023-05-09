14 milyon kişi yararlanacak! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma ile emeklilik kazancı! Bu ay %90'ı silinecek: Sigorta primi, emeklilik keseneği, GSS, İHYA...
14 milyon kişiyi ilgilendiren yapılandırma hakkında yeni açıklamalar geliyor. Vergi ve prim borcu ile idari para cezalarında önemli avantajlar sağlayan yapılandırmaya başvuruda süre gittikçe daralıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuru yapan kişiler biriken ceza ve faizin %90'ından kurtulmuş olacak. İşte merak edilenler...
09.05.2023 11:45 - Son Güncelleme: 09.05.2023 11:57
Bu ayın sonuna kadar yapılandırma için başvuru yapanlar biriken ceza ve faizin yüzde 90'ından kurtulacak. Trafik cezasını yapılandıranlara ise peşin ödemede anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak. Peki, SGK yapılandırma avantajları neler? İşte detaylar...
İLK ÖDEME 3 TEMMUZ'A KADAR
14 milyon vatandaşın 362 milyar liralık borcunu ilgilendiren yapılandırma yasası (7440 sayılı kanun) 12 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Bu kapsamda trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçları, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
Köprü ve otoyol kaçak geçişleri yapılandırma kapsamında olacak. İlk taksit ile peşin ödemeler 3 Temmuz'a kadar yapılacak.