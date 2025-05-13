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14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

ŞOK marketlerin 14 - 21 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta katalogda öne çıkan ürünlerden biri üç farklı boyutta sunulan üçlü valiz seti oldu. Tatil hazırlığı yapanların ilgisini çekecek valiz seti, uygun fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında ev ve mutfak ürünlerinden teknolojiye, kişisel bakımdan çocuk oyuncaklarına kadar birçok kategoride indirimli ürünler ŞOK raflarında yer alacak.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 18:32 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 18:32
14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yine dopdolu! Tatil hazırlığı yapanlara özel valiz ve valiz kılıfı çeşitleri raflardaki yerini alırken, evini yenilemek isteyenler için fon perdeden klimalı yastığa kadar birçok seçenek sunuluyor.

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🛏️ Ev Tekstili ve Uyku Ürünleri

  • 🛏️ Çift Kişilik Pike – 349 TL

  • 🛏️ Tek Kişilik Pike – 299 TL

  • 🛏️ Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 149 TL

  • 🛏️ Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 189 TL

  • 🛋️ Koltuk Örtüsü – 149 TL

  • 🌬️ Klimalı Yastık – 199 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

👕 Giyim ve Aksesuar

  • 👚 Kadın Pijama Takımı – 349 TL

  • 🥿 Kadın / Erkek Terlik – 129 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🪟 Perde ve Ev Aksesuarları

  • 🪟 Fon Perde – 249 TL

  • 🌞 Güneşlik – 199 TL

  • 🧵 Örme Perde – 199 TL

  • 🌿 Piknik Hasırı – 299 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🧳 Valiz ve Seyahat Ürünleri

  • 🧳 ABS Büyük Boy Valiz – 799 TL

  • 🧳 ABS Orta Boy Valiz – 699 TL

  • 🧳 ABS Kabin Boy Valiz – 599 TL

  • 🧥 Büyük Boy Valiz Kılıfı – 199 TL

  • 🧥 Orta Boy Valiz Kılıfı – 179 TL

  • 🧥 Kabin Boy Valiz Kılıfı – 139 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🦟 Sinek ve Böcek Koruma Ürünleri

  • 🔦 Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü – 399 TL

  • 🪰 Sinek Öldürücü Raket – 119 TL

  • 🌫️ Petrix Soğuk Buharlı Usb Fan – 399 TL

  • 🔥 Petrix Solar Mum Efektli Meşale – 119 TL

  • 💡 Asonic Pro Led Işıklı Sinek Öldürücü – 219 TL

  • 🚪 Tek Kanat Sineklik – 50 TL

  • 🚪 Çift Kanat Sineklik – 59,95 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🏕️ Kamp ve Outdoor Ürünleri

  • 🏕️ Ledolet Kamp Lambası – 169 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🚗 Oyuncak ve Eğlence Ürünleri

  • 🚙 Off-Road Araç – 799 TL

  • 🚧 Uzaktan Kumandalı Ekskavatör – 599 TL

  • 👑 Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu – 399 TL

  • 🦖 Pilli Hareketli Dinazor – 199 TL

  • 🏁 Metal Grafiti Yarış Arabası – 59,95 TL

  • 🚒 Dino İtfaiye Araçları – 129 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

  • 🍦 Cupcake Dondurma Blok Çeşitleri – 149 TL

  • 🧸 Dollyland Minkie Yol Arkadaşım – 299 TL

  • 🐾 Aksesuarlı Sevimli Dostlar – 199 TL

  • 🌸 Dollyland Luvlie Bahar Modası – 299 TL

  • 🛠️ Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti – 149 TL

  • 👩‍⚕️ Babie Kariyer Bebekleri – 249 TL

  • 🎨 10x30 gram Oyun Hamurları – 129 TL

  • 🧼 4x100 gram Oyun Hamurları – 75 TL

14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

🛒 Kasa Arkası Ürünleri

  • 🧀 400 gr President Tam Yağlı Kaşar Peyniri – 119 TL

  • 🍵 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet – 90 TL

  • ☕ 300 gr Nescafe Klasik Ekonomik Paket – 235 TL

  • 🍫 12'li Nescafe Fındık Kremalı Gofret – 65 TL

  • 🚿 650 ml Duru Parfume Duş Jeli – 85 TL

💸 Ne Alırsan 50 TL Ürünleri

  • 🛍️ ŞOK 50 TL ürünleri – Seçili ürünler 50 TL

Fotoğraflar: ŞOK