14 Mayıs ŞOK İndirimleri: Ne Alırsan 50 TL Kampanyası

14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yine dopdolu! Tatil hazırlığı yapanlara özel valiz ve valiz kılıfı çeşitleri raflardaki yerini alırken, evini yenilemek isteyenler için fon perdeden klimalı yastığa kadar birçok seçenek sunuluyor.
🛏️ Çift Kişilik Pike – 349 TL
🛏️ Tek Kişilik Pike – 299 TL
🛏️ Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 149 TL
🛏️ Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 189 TL
🛋️ Koltuk Örtüsü – 149 TL
🌬️ Klimalı Yastık – 199 TL
🪟 Fon Perde – 249 TL
🌞 Güneşlik – 199 TL
🧵 Örme Perde – 199 TL
🌿 Piknik Hasırı – 299 TL
🔦 Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü – 399 TL
🪰 Sinek Öldürücü Raket – 119 TL
🌫️ Petrix Soğuk Buharlı Usb Fan – 399 TL
🔥 Petrix Solar Mum Efektli Meşale – 119 TL
💡 Asonic Pro Led Işıklı Sinek Öldürücü – 219 TL
🚪 Tek Kanat Sineklik – 50 TL
🚪 Çift Kanat Sineklik – 59,95 TL
🚙 Off-Road Araç – 799 TL
🚧 Uzaktan Kumandalı Ekskavatör – 599 TL
👑 Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu – 399 TL
🦖 Pilli Hareketli Dinazor – 199 TL
🏁 Metal Grafiti Yarış Arabası – 59,95 TL
🚒 Dino İtfaiye Araçları – 129 TL
🍦 Cupcake Dondurma Blok Çeşitleri – 149 TL
🧸 Dollyland Minkie Yol Arkadaşım – 299 TL
🐾 Aksesuarlı Sevimli Dostlar – 199 TL
🌸 Dollyland Luvlie Bahar Modası – 299 TL
🛠️ Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti – 149 TL
👩⚕️ Babie Kariyer Bebekleri – 249 TL
🎨 10x30 gram Oyun Hamurları – 129 TL
🧼 4x100 gram Oyun Hamurları – 75 TL
🧀 400 gr President Tam Yağlı Kaşar Peyniri – 119 TL
🍵 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet – 90 TL
☕ 300 gr Nescafe Klasik Ekonomik Paket – 235 TL
🍫 12'li Nescafe Fındık Kremalı Gofret – 65 TL
🚿 650 ml Duru Parfume Duş Jeli – 85 TL
🛍️ ŞOK 50 TL ürünleri – Seçili ürünler 50 TL
Fotoğraflar: ŞOK