1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!
3 banka, yeni hafta ile birlikte 3 aya kadar taksit ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 ay ertelemeli kredi naısl alınır? 3 ay ertelemeli kredi hangi bankalarda? İşte merak edilenler...
18.07.2022 16:15 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:15