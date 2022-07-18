1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

BANKALAR KREDİ VERİRKEN NEYE BAKIYOR?



Bankalar kredi kullandırırken mutlaka gelirinizi belgelemenizi ister. Yani belgelenemeyen hiç bir gelir banka tarafından kabul görmez. Banka kredi başvurusu yaptığınızda sizin kredi notunuzun yanı sıra maaşınıza ve SGK prim ödemelerinize bakar.