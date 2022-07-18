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Haberler Ekonomi 1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

3 banka, yeni hafta ile birlikte 3 aya kadar taksit ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 ay ertelemeli kredi naısl alınır? 3 ay ertelemeli kredi hangi bankalarda? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
18.07.2022 16:15 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:15
1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

3 banka, yeni hafta ile birlikte 3 aya kadar taksit ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladı. 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

QNB FİNANSBANK 3 AY TAKSİT ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Kredi tutarı: 30 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 2,21
Vade sayısı: 36 ay
Aylık taksit tutarı: 1.325,86 TL

1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

ING BANK 3 AY TAKSİT ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Kredi tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 3,04
Vade sayısı: 36 ay
Aylık taksit tutarı: 514 TL

1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

ZİRAAT BANKASI 3 AY TAKSİT ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Kredi tutarı: 15 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 1,79
Vade sayısı: 36 ay
Aylık taksit tutarı: 611,17 TL

1.325 TL taksitle 30,40,50 bin TL destek kampanyası! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, QNB Finansbank Ve ING Bank, 3 AY ERTELEMELİ kredi fırsatı!

BANKALAR KREDİ VERİRKEN NEYE BAKIYOR?


Bankalar kredi kullandırırken mutlaka gelirinizi belgelemenizi ister. Yani belgelenemeyen hiç bir gelir banka tarafından kabul görmez. Banka kredi başvurusu yaptığınızda sizin kredi notunuzun yanı sıra maaşınıza ve SGK prim ödemelerinize bakar.

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