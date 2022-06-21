1300 TL hesaplara yatacak! aile.gov.tr doğum parası başvurusu! PTT’den çocuğu olanlara müjde!

2022 PTT ÇOCUK PARASI NE KADAR?

Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den başvuru imkanı var. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.