13 ayrı destekten yararlanılabilir! İş kuracaklara nakit para müjdesi! KOSGEB başvurusu onaylanana anında ödeme var. İşini kurmak ya da var olan işletmesini geliştirmek isteyenler insanlar KOSGEB desteklerini takip ediyor. Geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer aldı.