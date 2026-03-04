CANLI YAYIN
127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar

Sağlık Bakanlığı'nın 127. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi tamamlandı. 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura sonrası doktor atama sonuçları ve yerleşenlerin isim listesi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 1

Sağlık Bakanlığı'nın 127. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi, Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla da takip edilebildi.

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 2

DHY 127. DÖNEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekiminin ardından Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında yapılan atamalara ilişkin sonuçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edildi.

127. dönem DHY kura sonuçları ve noter onaylı belgeler, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayımlandı.

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 3

Adaylar söz konusu site üzerinden yayımlanan listeler aracılığıyla yerleştirme sonuçlarını ve isim listesini görüntüleyebiliyor.

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 4

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Kura sonucunda yerleşen hekimlerin göreve başlarken ilgili birimlere bazı belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. İstenen belgeler şu şekilde:

Mal Bildirim Formu

Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

657 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında hekimlik yapabileceğini gösteren tek hekimden alınmış sağlık raporu

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 5

Ayrıca mazeret sonucu yerleşen adayların, ön başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını göreve başlayacakları birime teslim etmeleri gerekiyor.

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 6

DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) tam olarak nedir?

Türkiye'de tıp fakültelerinden mezun olan tabipler, uzman tabipler ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanların, eğitim sürelerine karşılık kamu kurumlarında görev yapma zorunluluğuna denir.

Dayanak: 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu – Ek Madde 1.

Kura çekildikten sonra süreç nasıl işler?

Kura sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edildikten sonra, isim listeleri noter onayından geçer. Ardından "Tebligat Yerine Geçen İlan" yayımlanır.

Aynı yere atananlar: İlanı takip eden ilk iş günü göreve başlamalıdır.

Başka yere atananlar: İlan tarihinden itibaren 15 günlük yol süresi (meyil müddeti) içinde göreve başlamak zorundadır.

Dayanak: 657 Sayılı Kanun – 62. Madde.

127. dönem DHY kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama listesi ve münhal kadrolar - 7

DHY süresi ne kadardır?
Yükümlülük süresi, görev yapılan bölgenin gelişmişlik düzeyine (sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi) göre 300 ile 600 gün arasında değişiklik gösterir.