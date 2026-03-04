DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) tam olarak nedir?
Türkiye'de tıp fakültelerinden mezun olan tabipler, uzman tabipler ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanların, eğitim sürelerine karşılık kamu kurumlarında görev yapma zorunluluğuna denir.
Dayanak: 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu – Ek Madde 1.
Kura çekildikten sonra süreç nasıl işler?
Kura sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edildikten sonra, isim listeleri noter onayından geçer. Ardından "Tebligat Yerine Geçen İlan" yayımlanır.
Aynı yere atananlar: İlanı takip eden ilk iş günü göreve başlamalıdır.
Başka yere atananlar: İlan tarihinden itibaren 15 günlük yol süresi (meyil müddeti) içinde göreve başlamak zorundadır.
Dayanak: 657 Sayılı Kanun – 62. Madde.