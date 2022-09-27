12 bin TL’ye yükseldi! Promosyonda SON 3 gün! SSK, Bağkur, 4C’liye tek kalemde maaş misali verilecek! Yapı Kredi, Finansbank, QNB, HSBC, ICBC, ING, Odeabank...

Bankalar emekli promosyonu hakkında birbiriyleriyle yarış halinde ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Verilen emekli promosyonu miktarları bankaya göre farklılık gösterirken başka emekli arkadaşlarını da bankaya taşıyanlara ayrı ödemeler yapılıyor. Tüm bu ödemeleri geri ödemesiz olarak alıyorsunuz, bunun için yıl sonuna kadar başvuru yapmanız gerekli. 10.000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilmeniz için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Bu ödemelerin 15 bin TL'ye kadar çıkacağı söyleniyor. İşte detaylar...