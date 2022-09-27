12 bin TL'ye yükseldi! Promosyonda SON 3 gün! SSK, Bağkur, 4C'liye tek kalemde maaş misali verilecek! Yapı Kredi, Finansbank, QNB, HSBC, ICBC, ING, Odeabank...
Emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilere 8 bin liraya varan promosyon verilirken, kampanyalarla birlikte bu tutar 10 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bankaların derlediği emeklilik promosyonu miktarları birbirinden farklılık gösteriyor. Karşılıksız olarak ödenen bu miktarlardan yararlanmak isteyenler tek tek bankaları dolaşmasın ve vakit kaybetmeden güncel emekli promosyon kampanyalarını incelesin diye haberlerimizde gerekli bilgilere yer verdik. Ancak bu kampanyaların bazıları 30 Eylül'de sona erecek. İşte bankaların kampanyaları ve bunların bitiş tarihleri!
Bankalar emekli promosyonu hakkında birbiriyleriyle yarış halinde ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Verilen emekli promosyonu miktarları bankaya göre farklılık gösterirken başka emekli arkadaşlarını da bankaya taşıyanlara ayrı ödemeler yapılıyor. Tüm bu ödemeleri geri ödemesiz olarak alıyorsunuz, bunun için yıl sonuna kadar başvuru yapmanız gerekli. 10.000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilmeniz için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Bu ödemelerin 15 bin TL'ye kadar çıkacağı söyleniyor. İşte detaylar...
Kampanyalarla emeklilere 8 bin liraya varan promosyon verilirken, bazı bankalarda emekli yakınını getirenler de kazanıyor. Emekliler bankalardan 10 bin liraya kadar ödeme alabiliyor.
Kampanyalarla 8.000 liraya varan promosyon imkanı bulunurken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca fırsat var.