SEFER SAYISI 27 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Normal günlerde yaklaşık 22 bin civarında gerçekleşen otobüs seferlerinin, bayram ve tatil gibi yoğun dönemlerde önemli ölçüde arttığını belirten Yıldırım, bu sayının 27 bine kadar yükseldiğini ifade etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı ile çakıştığını ve havaların da ısınmasıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını hatırlatan Yıldırım, artan talebi karşılamak için ek biletlerin satışa sunulacağını söyledi.

Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti satışa sunmayı planlıyoruz. Tatil süresince ek seferlerle birlikte yaklaşık 8 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.