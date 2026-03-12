CANLI YAYIN
12 bin ek sefer başlıyor! Bayramda otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

2026 Ramazan Bayramı ile okulların ikinci ara tatili birleşti ve otobüs terminallerinde 8 milyon yolcu için geri sayım başladı. TOF Başkanı Mustafa Yıldırım 14 Mart'ta satışa çıkacak 12 bin ek bilet müjdesini verirken; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya güncel otobüs bileti fiyatları da belli oldu. İşte tatil öncesi son durum ve bilet fiyat listesi...

Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiliyle birleşmesi otobüs yolculuğuna olan talebi artırdı. Otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek sefer planlarken, tatil süresince yaklaşık 8 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE BİLET FİYATLARI

Bayramın ilk günü için bazı şehirler arası otobüs bilet fiyatları ise şöyle açıklandı:

İstanbul – İzmir: 1.370 TL

İstanbul – Ankara: 949 TL

İstanbul – Eskişehir: 870 TL

İstanbul – Antalya: 1.250 TL

İstanbul – Bursa: 599 TL

Ankara – İzmir: 970 TL

Ankara – Antalya: 949 TL

BAYRAM TATİLİ ULAŞIM TALEBİNİ ARTIRDI

Ramazan Bayramı'nın bu yıl okulların ara tatiline denk gelmesi şehirler arası otobüs yolculuklarına olan talebi artırdı. Bayram tatilinin uzamasıyla birlikte özellikle memleketlerine gitmek isteyenler ve tatil bölgelerine yönelen yolcular nedeniyle otobüs firmalarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram ve tatil dönemine ilişkin otobüs seferleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SEFER SAYISI 27 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Normal günlerde yaklaşık 22 bin civarında gerçekleşen otobüs seferlerinin, bayram ve tatil gibi yoğun dönemlerde önemli ölçüde arttığını belirten Yıldırım, bu sayının 27 bine kadar yükseldiğini ifade etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı ile çakıştığını ve havaların da ısınmasıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını hatırlatan Yıldırım, artan talebi karşılamak için ek biletlerin satışa sunulacağını söyledi.

Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti satışa sunmayı planlıyoruz. Tatil süresince ek seferlerle birlikte yaklaşık 8 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bayram tatili öncesinde şehirler arası yolculuklarda hareketliliğin başladığını ifade eden Yıldırım, özellikle tatil bölgelerine yönelik seferlere yoğun talep olduğunu belirtti.

Bir yandan tatil bölgelerine gidenlerin, diğer yandan bayramı memleketinde geçirmek isteyenlerin otobüs seferlerine yöneldiğini dile getiren Yıldırım, bayramın ilk iki gününde yoğunluğun görece daha düşük olduğunu, ancak diğer günlerde yolcu talebinin arttığını söyledi.