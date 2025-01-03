10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Hali hazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar bu rakamın Ocak ayında bir düzenleme ile artırılabileceğine işaret ediyor. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma yapabiliriz" dedi.