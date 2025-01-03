10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Hali hazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar bu rakamın Ocak ayında bir düzenleme ile artırılabileceğine işaret ediyor. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma yapabiliriz" dedi.
Kök Maaş Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Emeklilerin maaş hesaplamalarında sıkça duyduğu "kök maaş" enflasyon farkı ve diğer düzenlemelerden önceki temel maaşı ifade eder. Kök maaşı öğrenmek için emekliler, e-Devlet üzerinden kendi verilerine ulaşabilir:
SSK Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama:
e-Devlet'e giriş yapın.
Arama çubuğuna 4A Emekli Aylığı yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.
Açılan sayfada Detay kısmını seçin.
"5510 Ek 19 Miktarı" yazan tutarı bulun ve 12 bin 500 TL'den çıkarın.
Bağ-Kur Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama:
e-Devlet'e giriş yapın.
Arama çubuğuna 4B Emekli Aylığı yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.
Açılan sayfada detaylar kısmını kontrol ederek kök maaşı öğrenin.
Zamlı Maaşlar Nasıl Belirlenecek?
Emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı zammı, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranlarına dayanacak. Örneğin:
Kök maaş: 10.000 TL
Enflasyon farkı oranı: %50
Zam miktarı: 5.000 TL
Zamlı maaş: 15.000 TL
Ancak zam sonrası maaşı 12 bin 500 TL'nin altında kalanlar mevcut düzenlemeye göre bu tutarı almaya devam edecek.
Yeni Düzenlemeler Bekleniyor
Olası yasal düzenlemelerle birlikte en düşük emekli maaşına yapılacak artışın kapsamı genişleyebilir. Bakanlık ve Meclis'in bu konuda alacağı kararlar, milyonlarca emekli için yeni bir dönemin habercisi olabilir.
10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?
Bugün açıklanacak enflasyon oranları sonrası yeni zam miktarları haberimize eklenecektir.