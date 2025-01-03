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10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Emekli maaş zammı her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. 2025 Ocak ayı zam oranı bugün yani 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenecek. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı emeklilerin yeni maaşlarını şekillendirecek.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:51 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 05:51
10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Hali hazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar bu rakamın Ocak ayında bir düzenleme ile artırılabileceğine işaret ediyor. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma yapabiliriz" dedi.

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Kök Maaş Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Emeklilerin maaş hesaplamalarında sıkça duyduğu "kök maaş" enflasyon farkı ve diğer düzenlemelerden önceki temel maaşı ifade eder. Kök maaşı öğrenmek için emekliler, e-Devlet üzerinden kendi verilerine ulaşabilir:

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

SSK Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama:

e-Devlet'e giriş yapın.
Arama çubuğuna 4A Emekli Aylığı yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.
Açılan sayfada Detay kısmını seçin.
"5510 Ek 19 Miktarı" yazan tutarı bulun ve 12 bin 500 TL'den çıkarın.

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Bağ-Kur Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama:

e-Devlet'e giriş yapın.
Arama çubuğuna 4B Emekli Aylığı yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.
Açılan sayfada detaylar kısmını kontrol ederek kök maaşı öğrenin.

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Zamlı Maaşlar Nasıl Belirlenecek?

Emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı zammı, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranlarına dayanacak. Örneğin:

Kök maaş: 10.000 TL
Enflasyon farkı oranı: %50
Zam miktarı: 5.000 TL
Zamlı maaş: 15.000 TL

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Ancak zam sonrası maaşı 12 bin 500 TL'nin altında kalanlar mevcut düzenlemeye göre bu tutarı almaya devam edecek.

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Olası yasal düzenlemelerle birlikte en düşük emekli maaşına yapılacak artışın kapsamı genişleyebilir. Bakanlık ve Meclis'in bu konuda alacağı kararlar, milyonlarca emekli için yeni bir dönemin habercisi olabilir.

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2025

10.000-11.500-12.500-12.600-12.800-12.900-13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Bugün açıklanacak enflasyon oranları sonrası yeni zam miktarları haberimize eklenecektir.