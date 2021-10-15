1000 TL nakit, kira ve gıda yardımı! Devletten yardım alma başvuru şartları ve formu detayları biz bize yeteriz

Pandemi sürecinde 6 milyondan çok haneye ödenen 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri üçüncü çok devam ediyor. Bunun amacıyla e-devletten başvurmak çok kolay. 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren döneme alınarak hane halklarının para gereksinimi karşılandı, dezavantajlı kümeler korunmuş oldu. 1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta. Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı.