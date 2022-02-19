10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olma hayaliyle yaşıyor. Ancak emeklilikte ek gelir ve kazançlı bir tasarruf imkanı da yaratmak istiyor. Bunun için Bireysel Emeklilik Sistemi biçilmiş kaftan! Önceden 45 yaşını aşan ve OKS'ye dahil olmayan çalışanlar kendi rızasıyla bile bu sisteme giremiyordu. Yeni yılla birlikte BES'te önemli değişiklikler devreye alındı. Artık 45 yaşını aşan çalışanlar da talep etmeleri durumunda, OKS'ye katılabilecek. Böylece 10 yıl 56 yaş yaş şartıyla ikinci emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar. Bu sene devlet katkısı yüzde 30'a çıktı, avans çekme imkanı getirildi. İşte 2022 avantajlı ikinci emeklilik sistemine dair merak edilenler!