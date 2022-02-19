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Haberler Ekonomi 10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30'a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30'a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Yeni reform ile bireysel emeklilik fırsatları katlandı. Bireylerin kazançları artarken, nakit ihtiyaçlarının da sistemden çıkmadan karşılanmasının yolu açıldı. Peki birikimler amacıyla hangi faydalar var? Devlet katkısının %30'a çıkarılması katılımcıların, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacağı manasına geliyor. Örnek verecek olursak; BES'e aylık bin lira yatıran bir birey amacıyla devlet aylık 250 lira, senelik 3 bin lira katkı yapıyordu. Artık aynı tutarda ödemeye devlet aylık 300, senelik 3 bin 600 lira katkı sağlayacak. İşte 2022 BES'e dair merak edilenler...

19.02.2022 14:25 - Son Güncelleme: 19.02.2022 14:25
10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olma hayaliyle yaşıyor. Ancak emeklilikte ek gelir ve kazançlı bir tasarruf imkanı da yaratmak istiyor. Bunun için Bireysel Emeklilik Sistemi biçilmiş kaftan! Önceden 45 yaşını aşan ve OKS'ye dahil olmayan çalışanlar kendi rızasıyla bile bu sisteme giremiyordu. Yeni yılla birlikte BES'te önemli değişiklikler devreye alındı. Artık 45 yaşını aşan çalışanlar da talep etmeleri durumunda, OKS'ye katılabilecek. Böylece 10 yıl 56 yaş yaş şartıyla ikinci emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar. Bu sene devlet katkısı yüzde 30'a çıktı, avans çekme imkanı getirildi. İşte 2022 avantajlı ikinci emeklilik sistemine dair merak edilenler!

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10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Yeni yılla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çok önemli değişiklikler devreye girdi. Devlet katkısı yüzde 30'a çıktı, avans çekme imkanı getirildi, OKS'de ise yaş sınırı kalktı... İşte avantajlı ikinci emeklilik sistemi...

10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşa emekli olduğunda ek bir gelir sağlayan, ayrıca kazançlı bir tasarruf imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) her geçen gün büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) son verilerine göre, toplam fon büyüklüğü 234.2 milyar liraya çıktı.

10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Bu rakamın 210 milyar 374 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 23 milyar 870 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 128 bin kişiye yükseldi.

10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Katılımcı sayısının 6 milyon 197 bin olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü 17.2 milyar lirayı buldu.

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