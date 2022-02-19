10 yıl prim yeterli oluyor! Pay %30'a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...
Yeni reform ile bireysel emeklilik fırsatları katlandı. Bireylerin kazançları artarken, nakit ihtiyaçlarının da sistemden çıkmadan karşılanmasının yolu açıldı. Peki birikimler amacıyla hangi faydalar var? Devlet katkısının %30'a çıkarılması katılımcıların, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacağı manasına geliyor. Örnek verecek olursak; BES'e aylık bin lira yatıran bir birey amacıyla devlet aylık 250 lira, senelik 3 bin lira katkı yapıyordu. Artık aynı tutarda ödemeye devlet aylık 300, senelik 3 bin 600 lira katkı sağlayacak. İşte 2022 BES'e dair merak edilenler...
Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olma hayaliyle yaşıyor. Ancak emeklilikte ek gelir ve kazançlı bir tasarruf imkanı da yaratmak istiyor. Bunun için Bireysel Emeklilik Sistemi biçilmiş kaftan! Önceden 45 yaşını aşan ve OKS'ye dahil olmayan çalışanlar kendi rızasıyla bile bu sisteme giremiyordu. Yeni yılla birlikte BES'te önemli değişiklikler devreye alındı. Artık 45 yaşını aşan çalışanlar da talep etmeleri durumunda, OKS'ye katılabilecek. Böylece 10 yıl 56 yaş yaş şartıyla ikinci emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar. Bu sene devlet katkısı yüzde 30'a çıktı, avans çekme imkanı getirildi. İşte 2022 avantajlı ikinci emeklilik sistemine dair merak edilenler!
Yeni yılla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çok önemli değişiklikler devreye girdi. Devlet katkısı yüzde 30'a çıktı, avans çekme imkanı getirildi, OKS'de ise yaş sınırı kalktı... İşte avantajlı ikinci emeklilik sistemi...
Türkiye'de milyonlarca vatandaşa emekli olduğunda ek bir gelir sağlayan, ayrıca kazançlı bir tasarruf imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) her geçen gün büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) son verilerine göre, toplam fon büyüklüğü 234.2 milyar liraya çıktı.