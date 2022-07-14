10 yıl çalışana 153.710 lira! 15 yıl + 3 bin 600 primle ödeme almak mümkün! Kurallar değişti! %41.69 ZAM! Asgari ücretli, yüksek maaş alanlar...

Bilindiği üzere çalışanların alacakları kıdem tazminatının tavanı, yani üst sınırı, her yılın ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Sosyal Haklar Genelgesi ile belirleniyor. 2022 yılının temmuz-aralık için belirlenen kıdem tazminatı tavanı da 15.371,40 lira olarak açıklandı.