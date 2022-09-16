10 yıl, 15 yıl çalışarak anında emekli olun! İşte SGK’nın emeklilik yaşını düşüren erken emeklilik formülleri!

Erken emeklilik haberi en çok engelleri ilgilendiriyor. Birçok vatandaş engelli kişilerin sigortalı gününün kaç olması gerekliliğini bilmiyor. Konuyla alakalı çoğu hatalı bilgi dolaşırken son verileri SGK açıkladı. Açıklamaya göre engelli vatandaşlar erken emekli olmak hakkına sahip olacak. Bunun amacıyla asıl mühim nokta engellilik seviyesi. Emekli olma koşuluyla engellilik seviyesi paralellik gösteriyor. Bu hususta ne kadar maaş alınacağı oluşturulan başvurularda belirlenecektir.