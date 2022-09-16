10 yıl, 15 yıl çalışarak anında emekli olun! İşte SGK'nın emeklilik yaşını düşüren erken emeklilik formülleri!
Senelerdir çalıştıkları gün ve ödedikleri primin karşılığını alabilmek amacıyla herkes bekliyor. Hükümet kanadı da yasa hazırlayarak vatandaşları mutlu etmeye çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda yeni bir karar çıktı. Artık erken emeklilik fırsatı verilecek. Detayları öğrenmek amacıyla haberin devamını okuyunuz.
16.09.2022 11:51 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:51
Erken emeklilik haberi en çok engelleri ilgilendiriyor. Birçok vatandaş engelli kişilerin sigortalı gününün kaç olması gerekliliğini bilmiyor. Konuyla alakalı çoğu hatalı bilgi dolaşırken son verileri SGK açıkladı. Açıklamaya göre engelli vatandaşlar erken emekli olmak hakkına sahip olacak. Bunun amacıyla asıl mühim nokta engellilik seviyesi. Emekli olma koşuluyla engellilik seviyesi paralellik gösteriyor. Bu hususta ne kadar maaş alınacağı oluşturulan başvurularda belirlenecektir.
Engelli kişilerin bu haktan yararlanabilmesi bağlamında aranan bir koşul var. O da engellilik oranı. Birey sağlık raporuyla engelli olduğunu ispatlamalı ve kaç derece engelli olduğunu SGK'ya bildirmelidir.