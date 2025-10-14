PODCAST CANLI YAYIN

10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?

Emlak Konut GYO vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir finansman modelini hayata geçirdi. "Yeni Yuvam Modeli" ile Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız, kefilsiz ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Peki "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nin banka kredilerinden farkı nedir, kimler yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların cevabı!

Giriş Tarihi:
Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek yeni bir sistemi devreye aldı. "Yeni Yuvam Modeli", Emlak Katılım iş birliğiyle vatandaşlara tamamen faizsiz, peşinatsız ve ek maliyetsiz bir konut finansman modeli sunuyor.

HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Bu yenilikçi sistemle vatandaşlar, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde konut sahibi olabiliyor.

Model Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan, Türkiye'de ilk kez kamu bankası eliyle uygulanan Tasarruf Finansman Sisteminin Emlak Konut versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Teslimat Süresi Beklemeden Ev Sahipliği Başlıyor

"Yeni Yuvam Modeli", Türkiye'deki tasarruf finansman sistemleri içinde bir ilki temsil ediyor. Mevcut tasarruf modellerinde olduğu gibi çekiliş, sıra ya da teslimat süresi beklemeden vatandaşlar doğrudan Emlak Konut projelerinden ev sahibi olabiliyor.

Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle desteklenen bu sistemde:

📌Faiz, peşinat, kefil veya ara ödeme bulunmuyor.

📌60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

📌Tamamen anapara üzerinden ödeme yapılıyor.

📌Ev teslimatı için bekleme süresi olmadan, hemen sahip olunabiliyor.

Yeni model Emlak Konut'un Türkiye genelindeki 23 seçkin projesinde uygulanıyor. Bu projeler arasında hem hemen teslim konutlar hem de yapımı süren prestijli projeler yer alıyor.

Yeni Yuvam Modeli kapsamındaki projeler:
Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (hemen teslim), Komşu Finans Evleri (hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya.

Örnek Ödeme Planı: Faiz Yok, Peşinat Yok, Ara Ödeme Yok

Yeni model kapsamında ödeme planı tamamen anapara üzerinden hesaplanıyor. 6 milyon TL değerindeki bir daire için örnek plan şöyle:

İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne aylık 150 bin TL ödeme,

Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme.

Toplam 60 ay vadeli bu planla vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden, faiz ve ek maliyet olmadan konut sahibi olabiliyor.

Kamu Güvencesiyle Güvenli ve Erişilebilir Bir Model

"Yeni Yuvam Modeli", tamamen kamu güvencesi altında yürütülüyor. Emlak Katılım Bankası'nın finansman desteğiyle model, hem güvenli hem de sürdürülebilir bir konut edinme alternatifi sunuyor.

Emlak Konut GYO, bu modelle vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, gayrimenkul sektörüne de yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Başvuru Kanalları ve Detaylı Bilgi

"Yeni Yuvam Modeli" ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Emlak Konut Genel Merkezine veya modelin uygulandığı proje satış ofislerine giderek başvuruda bulunabiliyor.
Detaylı bilgi için:
🌐 www.emlakkonut.com.tr
📞 444 36 55 numaralı çağrı merkezi.

10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ

1- "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" Nedir?

"Yeni Yuvam Modeli", Emlak Konut tarafından geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemidir. Bu model; faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 aya varan taksit imkanı sunar. Emlak Konut, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi ile vatandaşların hayal ettikleri eve kolayca sahip olmalarını sağlar.

2- "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" Nasıl İşliyor?

Vatandaşlar, Emlak Konut'a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkanı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Böylece katılımcılar, Emlak Konut'un "Yeni Yuvam Modeli" kapsamındaki projelerinden, teslimat süresi beklemeden ev sahibi olabiliyor.

3- Modelin Güvencesi Nedir?

"Yeni Yuvam Modeli", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor.
Bu güçlü yapı Emlak Konut'un konut üretimindeki köklü tecrübesi ve Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle güvenli bir finansman modeli oluşturuyor.

4- Banka Kredilerinden Farkı Ne?

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nde ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendirilir. Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve daha erişilebilir bir finansman imkânı sunar.

5-Diğer Tasarruf Finansman Sistemlerinden Farkı Ne?

Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden ayrışarak vatandaşlara, Emlak Konut projelerinden teslimat süresi beklemeden doğrudan ev sahibi olma fırsatı verir.
Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz.
Emlak Konut'un köklü deneyimi ve Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle oluşturulan bu sistem, vatandaşlara güvenli ve kolay bir şekilde ev sahibi olma fırsatı tanır.

6-Ödeme Planı Nasıl Belirleniyor?

"Yeni Yuvam Modeli"nde ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulur.
Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut'a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne öder.
Bu sistem, vatandaşlara esnek, erişilebilir ve faizsiz bir ödeme süreci sunar.

7-Hangi Projelerde Uygulanıyor?

Model, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.

Bu projeler arasında şunlar yer alıyor:

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya.

8-Kimler Yararlanabiliyor?

"Yeni Yuvam Modeli"ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.
Bu modelden yararlanmak için Emlak Konut'a başvuru yapmak yeterlidir.

9-Katılım Bedeli Nedir ve Nasıl Ödenir?

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin %50'lik bölümü için %7 oranında katılım bedeli alınır.
Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkanıyla ödenebilir.
Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmaz.

10-Başvuru Nasıl Yapılır?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya "Yeni Yuvam Modeli"ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuru yapabiliyor.
Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilir.