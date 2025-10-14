10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?

5-Diğer Tasarruf Finansman Sistemlerinden Farkı Ne?

Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden ayrışarak vatandaşlara, Emlak Konut projelerinden teslimat süresi beklemeden doğrudan ev sahibi olma fırsatı verir.

Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz.

Emlak Konut'un köklü deneyimi ve Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle oluşturulan bu sistem, vatandaşlara güvenli ve kolay bir şekilde ev sahibi olma fırsatı tanır.