10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Emlak Konut GYO vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir finansman modelini hayata geçirdi. "Yeni Yuvam Modeli" ile Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız, kefilsiz ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Peki "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli"nin banka kredilerinden farkı nedir, kimler yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların cevabı!
