1 HAZİRAN güncel zamlı sigara fiyat listesi 2022! 4 TL zam mı geldi? BAT, Turk TAB, JTI, Philip Morris Resmi Gazete ÖTV ile sigara fiyatları! Kent, Tekel, Winston...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi bekleniyor.