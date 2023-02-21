Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Çılgın hareketlilik başlıyor! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti!

1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Çılgın hareketlilik başlıyor! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti!

1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun. Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti. Çılgın hareketlilik başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan düşüşler dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota bu bağlamda merak konusu oldu.

21.02.2023 08:57 - Son Güncelleme: 21.02.2023 08:57
1 gramı altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Çılgın hareketlilik başlıyor!

Küresel piyasalarda dokuz ayın zirvesini gören altın fiyatları FED kararı sonrası gerileme kaydetti. Bu kapsamda 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde bir numarada yerini kaptı. Milyonlarca kişi fiyatların hangi noktaya doğru hareket edeceğine kilitlendi. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan düşüş sonrası gramda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Gram altın saat 15.00 itibariyle 1.119 TL seviyelerinde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 gramı altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Çılgın hareketlilik başlıyor!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları uyardı.

1 gramı altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Çılgın hareketlilik başlıyor!

"TEKRAR GERİLEME OLABİLİR"

Memiş açıklamasında, "Bu hafta yükselişini bin 865 dolar seviyesine kadar sürdürmesini bekliyorum. Ancak oradan tekrar gerileme olabilir." dedi.

1 gramı altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Çılgın hareketlilik başlıyor!

İslam Memiş ayrıca "Bu hafta ekranlarda bin 145 lira, serbest piyasalarda bin 170 lira seviyesini takip edeceğim. Buradan tekrar ons nedenli geri çekilme yaşanabilir." dedi.

1 gramı altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Çılgın hareketlilik başlıyor!

Memiş sözlerine "Ekranlarda bin 100 lira, serbest piyasalarda bin 125 lira destek seviyelerini takip edeceğim." ifadelerini de ekledi.

SON DAKİKA