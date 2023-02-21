1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Çılgın hareketlilik başlıyor! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti!
1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun. Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti. Çılgın hareketlilik başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan düşüşler dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota bu bağlamda merak konusu oldu.
21.02.2023 08:57 - Son Güncelleme: 21.02.2023 08:57
Küresel piyasalarda dokuz ayın zirvesini gören altın fiyatları FED kararı sonrası gerileme kaydetti. Bu kapsamda 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde bir numarada yerini kaptı. Milyonlarca kişi fiyatların hangi noktaya doğru hareket edeceğine kilitlendi. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan düşüş sonrası gramda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Gram altın saat 15.00 itibariyle 1.119 TL seviyelerinde yer alıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları uyardı.