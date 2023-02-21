1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun! Çılgın hareketlilik başlıyor! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti!

Küresel piyasalarda dokuz ayın zirvesini gören altın fiyatları FED kararı sonrası gerileme kaydetti. Bu kapsamda 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde bir numarada yerini kaptı. Milyonlarca kişi fiyatların hangi noktaya doğru hareket edeceğine kilitlendi. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan düşüş sonrası gramda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Gram altın saat 15.00 itibariyle 1.119 TL seviyelerinde yer alıyor.