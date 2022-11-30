1 Aralık 2022 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: Emekliye asgari 12.000 TL! Ziraat, Vakıfbank, Hakbank, İş Bankası, Garanti banka banka ödeme TABLOSU!

Bankalar bundan böyle emeklilere 3.500 TL'nin altında promosyon ödemesi yapamayacak. Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş, maaşını aldığı bankadan artı bir de promosyon ödemesi alabiliyor. 3 yıllık maaş sözü verilmesi yetiyor. Önceleri promosyon ödeme miktarı 550 TL ile 750 TL arasındaydı. Bugün gelinen noktada ise binlerce lira ödeniyor. İşte en güncel emekli promosyon tutarları: