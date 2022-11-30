1 Aralık 2022 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: Emekliye asgari 12.000 TL! Ziraat, Vakıfbank, Hakbank, İş Bankası, Garanti banka banka ödeme TABLOSU!
Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler emekli promnosyon ödemelerine çevrildi. Kasım ayında yapılan taban fiyat güncellemeleriyle birlikte aralıkta promosyon ödemelerinin ne kadar olacağı merak edildi. Milyonlarca emeklinin alacağı promosyon ücretlerinde taban ücretleri Kasım ayının ilk günlerinde belirlendi. Promosyon tekliflerini inceleyen yaklaşık 13 milyon emekli, Aralık ayı kampanyalarını araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Aralık 2022 en yüksek promosyon ödeyen banka hangisi? işte detaylar!
Kasım ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli vatandaşa bankalar yeni promosyon tekliflerini sunmuştu. Şimdi emekliler Aralık ayı güncel kampanyaları araştırmaya başladı. Yepılan yeni düzenleme ile bankalar bundan böyle emeklilere 3.500 TL'nin altında promosyon ödemesi yapamayacak. Peki, Aralık ayı promosyonlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
ARALIK AYI PROMOSYON LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Henüz bankalar tarafından aralık ayı promosyon ödemeleri açıklanmadı. Güncel liste geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Bankalar bundan böyle emeklilere 3.500 TL'nin altında promosyon ödemesi yapamayacak. Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş, maaşını aldığı bankadan artı bir de promosyon ödemesi alabiliyor. 3 yıllık maaş sözü verilmesi yetiyor. Önceleri promosyon ödeme miktarı 550 TL ile 750 TL arasındaydı. Bugün gelinen noktada ise binlerce lira ödeniyor. İşte en güncel emekli promosyon tutarları:
HALKBANK
Halkbank emekli promosyon rakamlarında güncellemeye gitti.
Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.