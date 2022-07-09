0.99 faizli BAYRAM kredisi İNDİRİMİ! 90 gün ödeme yok! Emekliye, çalışana, kamu işçisine ayda 450 TL ödemeyle 50, 100 bin TL! İş Bankası, Denizbank, TEB, Garanti...
Kurban Bayramı'yla birlikte bankalar, bayrama özel kredilerini paylaşmaya başladı. Kredi çekmek isteyenler ise en düşük faizli krediyi arıyor. 3 ay ertelemeli bayram kredisi, birçok bankanın bayram kampanyaları içerisinde bulunan bir seçenektir. Bu kredi sayesinde aldığınız ücreti ve faizini ödemeye 3 ay sonra başlayabilirsiniz. Bankalar bayrama özel faizleri düşürdü, limitler yükseldi. Bu kapsamda 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün. Peki hangi bankalar bayram kredisi veriyor? Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Bayram tatili yapacak olan ya da ailesiyle zaman geçirecek vatandaşların nakit gereksinimi çoğalmaya devam ederken, bankalar bayrama özel gereksinim kredileri faiz oranlarına yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bayram kredileri, bankalar tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları'na özel olarak hazırlanmış kredi çeşitleridir. Bankalar, kampanyalar ve çeşitli imkanlar ile müşterilerine en uygun krediyi sağlamak için yarışa girerler. Peki hangi bankalar bayram kredisi veriyor? Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Denizbank'tan yüzde 1.79 faiz oranı ile ilhitaç kredisi! Banka bayram nedeni ile kredi faizlerini düşürdü. Yapılan açıklamada kredi kullanım şartları ve limit bilgileri paylaşıldı.
Nakit ihtiyacı olanlar için devreye alınan bayram kredisi kampanyasında 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün. Kredi geri ödemeleri ise 36 ay vadeli olarak yapılıyor.
Denizbank ihtiyaç kredisinde faiz oranları çekilen tutara göre yükseliyor. 10 bin TL'ye kadar yüzde 1.79 faiz oranı uygulanırken, daha yüksek tutarlarda ödenecek faiz miktarı 2.19'a yükseliyor.