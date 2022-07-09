0.99 faizli BAYRAM kredisi İNDİRİMİ! 90 gün ödeme yok! Emekliye, çalışana, kamu işçisine ayda 450 TL ödemeyle 50, 100 bin TL! İş Bankası, Denizbank, TEB, Garanti...

Bayram tatili yapacak olan ya da ailesiyle zaman geçirecek vatandaşların nakit gereksinimi çoğalmaya devam ederken, bankalar bayrama özel gereksinim kredileri faiz oranlarına yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bayram kredileri, bankalar tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları'na özel olarak hazırlanmış kredi çeşitleridir. Bankalar, kampanyalar ve çeşitli imkanlar ile müşterilerine en uygun krediyi sağlamak için yarışa girerler. Peki hangi bankalar bayram kredisi veriyor? Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!