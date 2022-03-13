💸 JTİ-BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent... 🚬13 MART 2022 SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?

💥MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi.

Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8'lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece Philip Morris grubunda yer alan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M 2 TL zamlanmış oldu.