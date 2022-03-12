📌 Altın fiyatları sarpa sardı! Sert düştü! Uzman isimden uyarı geldi! Yatırımcılar dikkat! O tarihte... Bugün gram ve küçük altın kaç TL?
Altın fiyatlarında son dakika... Yatırımcılar dikkat! O tarihte... Bugün gram ve küçük altın kaç TL? Para ve emtia piyasasında yön Rusya ile Ukrayna savaşına dair gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bu hafta ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji ithalatını yasaklaması ardından altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Salı günü ons altın 2 bin 70 dolar düzeyinin üstüne çıkarak 1.5 senenin zirvesine ulaştı. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı petrol ve doğal gaz ambargosu fiyatların tırmanışa geçmesinde etkili oldu. 1.5 senenin zirvesini gördükten sonra süratle geri çekilen ons altın çarşamba günü bin 976 dolara kadar düştü. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altında son gelişmeler...
Altın fiyatları sarpa sardı! Sert düştü! Uzman isimden uyarı geldi! Yatırımcılar dikkat! O tarihte... Savaş ve pandemi süreci nedeniyle piyasalarda da dalgalanmalar yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten açıklama geldi, yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları haftanın son prosedür gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizine dair tansiyonu düşüren açıklamaları ardından sert hareketlere sahne oldu. Gram altın birkaç saat içinde 35 lira aniden düştü. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne oldu? Altın yatırımcılarına tavsiyeler neler? Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim olacak? Altında son dakika gelişmeleri...
👉Ata altın, çeyrak altın ve gram altın satış fiyatları
👉Altın fiyatları neden yükseliyor? Alınmalı mı, satılmalı mı?
👉ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI
Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü doruk ardından oluşturulan basın açıklamasında ise Rusya-Ukrayna savaşına dair somut bir sonuca varılamadı. Bu gelişmenin etkisiyle ons altın tekrardan 2 bin dolar düzeyinin üstüne çıktı.
👉ONS ALTINDA YENİ FİYATLAMA
Cuma günü ise Kremlin ve Putin'den gelen açıklamalar altın fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yla yaptığı görüşmede Ukrayna ile diplomatik temaslar konusu ile ilgili ilk kez pozitif bir mesaj sunarak "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde birtakım olumlu ilerlemeler oluyor" dedi.
Putin'in Ukrayna savaşına dair tansiyonu düşüren açıklamalarının ardındannda jeopolitik risk algısının hafiflemesiyle eş güdümlü altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.
👉ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMANLAR NE DİYOR?
Altın fiyatları ile ilgili konuşan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş altına yatırım yapan şahıslara "2021'de 2022 senesi amacıyla bütün yatırım araçlarının eş güdümlü hareket edeceği ve yarışacağı bir sene olacağını söylemiştik' sözleriyle uyarıda bulundu.