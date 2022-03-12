📌 Altın fiyatları sarpa sardı! Sert düştü! Uzman isimden uyarı geldi! Yatırımcılar dikkat! O tarihte... Bugün gram ve küçük altın kaç TL?

Altın fiyatları sarpa sardı! Sert düştü! Uzman isimden uyarı geldi! Yatırımcılar dikkat! O tarihte... Savaş ve pandemi süreci nedeniyle piyasalarda da dalgalanmalar yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten açıklama geldi, yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları haftanın son prosedür gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizine dair tansiyonu düşüren açıklamaları ardından sert hareketlere sahne oldu. Gram altın birkaç saat içinde 35 lira aniden düştü. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne oldu? Altın yatırımcılarına tavsiyeler neler? Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim olacak? Altında son dakika gelişmeleri...

👉Ata altın, çeyrak altın ve gram altın satış fiyatları

👉Altın fiyatları neden yükseliyor? Alınmalı mı, satılmalı mı?