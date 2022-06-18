YKS TYT 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI! YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT Türkçe-Matematik-Fen, Tarih, Sosyal Bilimler, Din, Kimya, Biyoloji, Fizik soruları nasıldı?

SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.