YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav yerleri sorgulama ekranı!

YKS 2025'in tarihi ve sınav giriş yerleri ile ilgili sorular üniversiteye hazırlanan adaylar tarafından takip ediliyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Peki sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS 2025 sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı!
2025 YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini açıkladı. YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
2025 YKS SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ
Temel Yeterlilik Testi (TYT):
Tarih: 21 Haziran 2025
Başlangıç Saati: 10:15
Sınav Süresi: 165 dakika
🔴 Sınav binasına ve salonlara saat 10:00'dan sonra aday kabul edilmeyecektir.
Alan Yeterlilik Testi (AYT):
Tarih: 22 Haziran 2025
Başlangıç Saati: 10:15
Sınav Süresi: 180 dakika
🔴 Sınav binasına ve salonlara saat 10:00'dan sonra aday kabul edilmeyecektir.
Yabancı Dil Testi (YDT):
Tarih: 22 Haziran 2025
Başlangıç Saati: 15:45
Sınav Süresi: 120 dakika
🔴 Sınav binasına ve salonlara saat 15:30'dan sonra aday kabul edilmeyecektir.
ÜNİVERSİTE SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ancak şu an için YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav yerleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce, Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden duyurulacak. Sınav giriş belgeleri yayınlandığında, adaylar belgelerini sorgulamak için ilgili linki kullanarak bilgilere ulaşabilecekler.
2025 YKS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecekler.