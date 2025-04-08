YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav yerleri sorgulama ekranı!

YKS 2025'in tarihi ve sınav giriş yerleri ile ilgili sorular üniversiteye hazırlanan adaylar tarafından takip ediliyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Peki sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS 2025 sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı!