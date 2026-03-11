SON SAAT 23.59



Adayların sınav takviminde yer alabilmeleri için başvurularını 12 Mart 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra sisteme yeni bir başvuru girişi yapılamayacak ve sınav merkezlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilemeyecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Adaylar, hiçbir merkeze gitmeden işlemlerini dijital ortamda halledebilir:

🔴ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) web sitesine girin.

🔴ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını kullanın.

🔴T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak oturumlarınızı seçin ve ödemenizi yapın.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ