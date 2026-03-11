CANLI YAYIN
YKS geç başvuru kılavuzu 2026: Ücret ne kadar, son gün ne zaman?

2026 YKS için geç başvuru süreci başladı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 10–12 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvurularda oturum başına ücret ise yüzde 50 artırımlı olarak 1.050 TL olacak.

Giriş Tarihi:
YKS geç başvuru kılavuzu 2026: Ücret ne kadar, son gün ne zaman? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için normal başvuru süresini kaçıran adaylara tanınan ek süre dolmak üzere. 10 Mart'ta başlayan geç başvuru süreci 12 Mart Perşembe gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.

SON SAAT 23.59

Adayların sınav takviminde yer alabilmeleri için başvurularını 12 Mart 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra sisteme yeni bir başvuru girişi yapılamayacak ve sınav merkezlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilemeyecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, hiçbir merkeze gitmeden işlemlerini dijital ortamda halledebilir:

🔴ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) web sitesine girin.

🔴ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını kullanın.

🔴T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak oturumlarınızı seçin ve ödemenizi yapın.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri, normal döneme göre %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır. Ödemelerin başvuru süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.

🔴TYT Oturumu: 1.050 TL

🔴AYT Oturumu: 1.050 TL

🔴YDT Oturumu: 1.050 TL

Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile yapılabileceği gibi anlaşmalı bankaların ATM ve mobil şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilir.

SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ
Geç başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, Haziran ayındaki oturumlara katılım hakkı kazanacak. 2026-YKS oturum takvimi şu şekildedir:

🔴Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran Cumartesi, 10.15

🔴Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran Pazar, 10.15

🔴Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran Pazar, 15.45