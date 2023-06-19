YKS 2023 AYT 2-4 yıllık bölüm puanları! 150-170-200-240-250-300 puanla hangi üniversiteye giderim? Puana göre YKS tercih tablosu! Tavan puanları, kontenjan, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri!

YKS maratonu başlayan öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2023 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 3 oturum halinde gerçekleştirilen YSK'nin 2. oturumu bugün tamamlanıyor. Sınav heyecanıyla dolup taşan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. Peki, 150-170-200-240-250-300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS 2023 AYT 2-4 yıllık bölüm puanları nasıl? İşte detaylar...