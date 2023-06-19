YKS 2023 AYT 2-4 yıllık bölüm puanları! 150-170-200-240-250-300 puanla hangi üniversiteye giderim? Puana göre YKS tercih tablosu! Tavan puanları, kontenjan, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri!
Gündemde milyonlarca öğrenci tarafınca Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 sorgulaması çoğunlukla yapılır oldu. Sınava giren adaylar bir yandan da 4 senelik ve 2 senelik üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanlarını araştırıyor. Peki ÖSYM YÖK ATLAS 4 senelik ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte merak edilenler haberimizde...
YKS maratonu başlayan öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2023 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 3 oturum halinde gerçekleştirilen YSK'nin 2. oturumu bugün tamamlanıyor. Sınav heyecanıyla dolup taşan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. Peki, 150-170-200-240-250-300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS 2023 AYT 2-4 yıllık bölüm puanları nasıl? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları 2023 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI 2023
2023 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2022 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. 2023 yılı güncel taban puanları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.