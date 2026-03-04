Yatay geçişte yeni dönem: Not barajı yükseldi ve yurtdışı geçişlerine sıkı kurallar geldi

ALT SINIFA GEÇİŞE SINIR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, öğrencilerin bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş yapmalarına getirilen sınırlama oldu.

Buna göre öğrenciler, mevcut öğrenim düzeylerinin gerisine düşecek şekilde bir geçiş talebinde bulunamayacak. Böylece yatay geçiş yoluyla öğrenim süresinin uzamasının ve plansız geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.