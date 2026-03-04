Yatay geçişte yeni dönem: Not barajı yükseldi ve yurtdışı geçişlerine sıkı kurallar geldi
Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı yeni yönetmelikle üniversitelerde yatay geçiş şartları yeniden belirlendi. 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, not ortalaması barajını yükseltirken alt sınıfa geçiş imkanını kaldırdı. Yabancı dil ve yurtdışı geçişlerinde ise daha sıkı kriterler getirdi. Böylece yatay geçişte akademik başarıyı esas alan ve denetimi artıran yeni bir dönem resmen başladı.
