6 Şubat 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ: İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Bitlis... YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik açıklamaları!

DİYARBAKIR

Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığıi şu açıklamayı yaptı; "Kaymakamlığımızca, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilçemizde devam eden ve önümüzdeki günlerde de devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can ve mal güvenliği düşünülerek; Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine, 06-07/02/2023 Pazartesi ve Salı günleri, 2 gün süre ile ara verilmiştir."