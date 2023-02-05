6 Şubat 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ: İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Bitlis... YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik açıklamaları!
Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini arttırdı. Bir çok ilde kar yağışının başlamasıyla gözler 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna çevrildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için uyarıda bulunarak, ''Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu'da da kar var.'' açıklamasında bulundu. İşte son dakika açıklamalar.
Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini arttırdı. Bir çok ilde kar yağışının başlamasıyla gözler 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna çevrildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için uyarıda bulunarak, ''Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu'da da kar var.'' açıklamasında bulundu. İşte son dakika açıklamalar.
6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE?
Kar tatili olan iller listesi belli oldu.
BİTLİS
Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir." denildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada; "Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Çocuklarımız; İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığıi şu açıklamayı yaptı; "Kaymakamlığımızca, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilçemizde devam eden ve önümüzdeki günlerde de devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can ve mal güvenliği düşünülerek; Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine, 06-07/02/2023 Pazartesi ve Salı günleri, 2 gün süre ile ara verilmiştir."
MUŞ
Muş'ta yarın (6 Şubat Pazartesi) okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muş Valiliğinden resmi bir açıklama geldi. Muş Valiliğinden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Muş Valiliğinden yapılan açıklada "6 ve 7 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğrete 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.