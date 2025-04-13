YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan 2025 Pazartesi kar tatili olan iller! MEB- Valilik son dakika duyuruları

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Okulların tatil edildiği açıklamalar peş peşe gelirken, vatandaşlar güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Hava koşulları nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanırken, resmi uyarılar devam ediyor.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, üniversiteler hariç olmak üzere il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan:

Bartın'ın Ulus ilçesi: Beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Ulus Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime dahil öğrencilerin 14 Nisan Pazartesi günü okula gitmeyeceklerini duyurdu.

Karabük'ün Eflani ilçesi: Kar ve buzlanma sebebiyle tüm eğitim kademelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Şenpazar ve Devrekani ilçeleri: Taşımalı eğitimde okuyan öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

❄️ Bitlis'te eğitime 'kar' engeli

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

🌨️ Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.