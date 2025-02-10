Valiliklerden son dakika duyurusu! 11 Şubat kar tatili olan iller listelendi

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı birçok şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle donan nehirler ve karla kaplanan yollar, vatandaşları zor durumda bırakırken, bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu merak ediliyor.

📢 VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR Bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Valiliklerden gelen açıklamalara göre Ordu'nun Akkuş ilçesinde 11 Şubat 2025 Salı günü okullar tatil edildi. 📌 Ordu'da kar tatili ilan edilen okullar: Akkuş ilçesinde Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

ile hariç, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime Aynı ilçede görev yapan hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Ordu Valiliği tarafından yapılan kar tatili duyurusu

🌬️ DİĞER İLLERDE SON DURUM Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırıyor. Kastamonu'da 66 köy yolu, Elazığ'da ise yüksek kesimlerde yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.