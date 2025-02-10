Valiliklerden son dakika duyurusu! 11 Şubat kar tatili olan iller listelendi

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı birçok şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle donan nehirler ve karla kaplanan yollar, vatandaşları zor durumda bırakırken, bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu merak ediliyor.
📢 VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR
Bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Valiliklerden gelen açıklamalara göre Ordu'nun Akkuş ilçesinde 11 Şubat 2025 Salı günü okullar tatil edildi.
📌 Ordu'da kar tatili ilan edilen okullar:
Ordu Valiliği tarafından yapılan kar tatili duyurusu
🌬️ DİĞER İLLERDE SON DURUM
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırıyor. Kastamonu'da 66 köy yolu, Elazığ'da ise yüksek kesimlerde yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
⚠️ AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının akşam 17.00 itibarıyla etkisini artıracağını duyurdu. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar yağışının daha yoğun olacağı tahmin ediliyor.
🚗 YETKİLİLER UYARIYOR: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN!
AKOM, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyredeceğini ve don tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları önerildi.