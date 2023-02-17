UZAKTAN EĞİTİM KARAR ALAN ÜNİVERSİTELER LİSTESİ 2023! Üniversiteler açılıyor mu, kesin online mi? YÖK duyurular!

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze mi, uzaktan (online) mı olacak merak ediliyor. YÖK üniversitelerde son durumu açıkladı. Milyonlarca öğrenci Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle evlerine dönmüştü. MEB'e bağlı okullarda dersler 71 için 20 Şubat'ta açılacak. 10 ilde ise okullar 1 Mart'a kadar kapalı olacak. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Hibrit yapan üniversiteler hangileri? Uzaktan eğitim karar alan üniversiteler belli oldu mu? İşte son dakika YÖK duyurular ve sıcak açıklamalar...