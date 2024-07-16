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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 || YKS 4 yıllık ( LİSANS ) bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişim sağlayabiliyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 23:10 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 23:50
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 || YKS 4 yıllık LİSANS bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE 1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Adaylar, YKS sonuçlarına ve taban puanlara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, tercih süreci başlayacak ve adaylar üniversite taban puanlarını inceleyerek tercihlerde bulunabilecekler. İşte üniversitelere göre 4 yıllık fakülteler ve başarı sıralaması...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 || YKS 4 yıllık LİSANS bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE 2

📌 Abdullah Gül Üniversitesi

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 || YKS 4 yıllık LİSANS bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE 3

📌 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

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