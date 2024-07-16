ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 || YKS 4 yıllık ( LİSANS ) bölümler kontenjanlar, başarı sıralaması ve taban puanlar TÜM LİSTE

1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Adaylar, YKS sonuçlarına ve taban puanlara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, tercih süreci başlayacak ve adaylar üniversite taban puanlarını inceleyerek tercihlerde bulunabilecekler. İşte üniversitelere göre 4 yıllık fakülteler ve başarı sıralaması...