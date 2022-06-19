TYT Türkçe-Matematik-Fen, Tarih, Sosyal Bilimler, Din, Kimya, Biyoloji, Fizik soruları nasıldı? YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün sabah 10.00'da başladı ve 12.30'da sona erdi. Adayların üniversiteyi kazanmak için yarıştığı sınavda milyonlarca kişi ter döktü. Sınavın hemen ardından soruların yayınlanıp yayınlamadığı merak konusu oluyor. Peki, YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler, Din, Kimya, Biyoloji soruları nasıldı? İşte sınava dair merak edilenler ve öğrenci yorumları!
2021 YKS TYT SORULARI NASILDI, ZOR MU, KOLAY MIYDI?
2021 YKS Türkçe-Matematik zor mu, kolay mı sorusu merak ediliyor. Sınava katılan adayların sınav sonrası yorumları şu şekilde;
Matematik niye bu kadar kolay geldi ya herkes fulleyecek şimdi benim bir farkım kalmayacak. #yks2022 #tyt202
Türkçeyi sadece ben mi 2 saatte bitirdim...
Paragraf soruları Orhun abideleri gibiydi...
Sınav bence son bi kaç yılın en basit sınavıydı gerçekten çalışmış arkadaşların kazanacağına inanıyorum #tyt2022
Sözelci ben bile 15matematik yaptım. #tyt2022
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI
Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.