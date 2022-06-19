TYT Türkçe-Matematik-Fen, Tarih, Sosyal Bilimler, Din, Kimya, Biyoloji, Fizik soruları nasıldı? YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER!

2021 YKS TYT SORULARI NASILDI, ZOR MU, KOLAY MIYDI?

2021 YKS Türkçe-Matematik zor mu, kolay mı sorusu merak ediliyor. Sınava katılan adayların sınav sonrası yorumları şu şekilde;

Matematik niye bu kadar kolay geldi ya herkes fulleyecek şimdi benim bir farkım kalmayacak. #yks2022 #tyt202

Türkçeyi sadece ben mi 2 saatte bitirdim...

Paragraf soruları Orhun abideleri gibiydi...

Sınav bence son bi kaç yılın en basit sınavıydı gerçekten çalışmış arkadaşların kazanacağına inanıyorum #tyt2022

Sözelci ben bile 15matematik yaptım. #tyt2022