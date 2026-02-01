PODCAST CANLI YAYIN

THE 2026 alan sıralaması açıklandı! Türkiye’den 23 üniversite dünya listesine girmeyi başardı

Times Higher Education ve QS 2026 sıralamalarında Türk üniversiteleri dikkat çekici bir performans sergiledi. QS Avrupa 2026 listesinde Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girerken, toplam 103 üniversite sıralamalarda yer aldı.

Türk yükseköğretim kurumları, uluslararası üniversite sıralamalarında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan"2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösterenTürk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükselişini devam ettirdi.

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girme başarısı gösterdi.

36 üniversitenin listeye dahil edilmesiyle birlikte sıralamalarda yer alan toplam Türk üniversitesi sayısı 103'e ulaştı.Bu sonuçla Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke oldu.

ODTÜ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 116'ncı sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek dereceyi elde eden üniversite oldu.

ODTÜ,akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde ülke liderliği elde etti.

İLK 500'DE YER ALAN ÜNİVERSİTELER

Sıralamada ilk 500'e giren diğer Türk üniversiteleri ise şöyle sıralandı;

SıraÜniversite Adı
124İstanbul Teknik Üniversitesi
153Boğaziçi Üniversitesi
182Bilkent Üniversitesi
199Hacettepe Üniversitesi
226İstanbul Üniversitesi
244Ankara Üniversitesi
264Yıldız Teknik Üniversitesi
286Gazi Üniversitesi
367Ege Üniversitesi
375Gebze Teknik Üniversitesi
391Marmara Üniversitesi
441İstanbul Gelişim Üniversitesi
444İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
453Dokuz Eylül Üniversitesi
467Abdullah Gül Üniversitesi
467Özyeğin Üniversitesi
471Erciyes Üniversitesi
476Anadolu Üniversitesi
480Bahçeşehir Üniversitesi
495Selçuk Üniversitesi