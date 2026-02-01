THE 2026 alan sıralaması açıklandı! Türkiye’den 23 üniversite dünya listesine girmeyi başardı

Türk yükseköğretim kurumları, uluslararası üniversite sıralamalarında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan"2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösterenTürk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükselişini devam ettirdi.