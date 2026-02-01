THE 2026 alan sıralaması açıklandı! Türkiye’den 23 üniversite dünya listesine girmeyi başardı
Times Higher Education ve QS 2026 sıralamalarında Türk üniversiteleri dikkat çekici bir performans sergiledi. QS Avrupa 2026 listesinde Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girerken, toplam 103 üniversite sıralamalarda yer aldı.
İLK 500'DE YER ALAN ÜNİVERSİTELER
Sıralamada ilk 500'e giren diğer Türk üniversiteleri ise şöyle sıralandı;
|Sıra
|Üniversite Adı
|124
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|153
|Boğaziçi Üniversitesi
|182
|Bilkent Üniversitesi
|199
|Hacettepe Üniversitesi
|226
|İstanbul Üniversitesi
|244
|Ankara Üniversitesi
|264
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|286
|Gazi Üniversitesi
|367
|Ege Üniversitesi
|375
|Gebze Teknik Üniversitesi
|391
|Marmara Üniversitesi
|441
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|444
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|453
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|467
|Abdullah Gül Üniversitesi
|467
|Özyeğin Üniversitesi
|471
|Erciyes Üniversitesi
|476
|Anadolu Üniversitesi
|480
|Bahçeşehir Üniversitesi
|495
|Selçuk Üniversitesi