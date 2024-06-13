Takdir-teşekkür alana 5.104 TL KARNE HEDİYESİ! 1 - 12. sınıf karne parası nasıl alınır? 2024 Başarı Teşvik Programı başvurusu...

Başarı Teşvik Programı, devlet okullarında başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla oluşturulan bir yardım programıdır. Bu program kapsamında, sosyal yardım alan ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki başarılı çocuklarına net asgari ücretin yüzde 60'ına, üniversite öğrencilerine ise net asgari ücret kadar maddi destek sağlanmaktadır. Bu sene de başarılı öğrencilere 5104 TL karne hediyesi verilip verilmeyeceği merak konusu. İşte bu konuda tüm ayrıntılar...