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Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçimleri tamamlandı. Seçimin 2. tura kaldığı kesinleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurdu. Buna göre öğrenciler hafta sonunun da dahil edilmesiyle toplamda 3 gün tatil yapmış oldu. Gözler şimdi 29 Mayıs'ta. Seçim 2. tura kalırsa 28 Mayıs'ta Türkiye 2. kez sandık başına geçecek. Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? İstanbul, Ankara, İzmir.

17.05.2023 13:40 - Son Güncelleme: 17.05.2023 13:40
Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, 19 Mayıs ders var mı, işlenecek mi merakla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta tatil yapmıştı. Şimdi de diğer günler hakkında sorgulamalar yapılıyor. İşte konuya ilişkin MEB'in son dakika açıklamaları...

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Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

16-17-18-19 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların tatil edildiğini şu sözlerle açıklamıştı;

"Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

Ancak 16 Mayıs Salı, 17 Mayıs Çarşamba, 18 Mayıs Perşembe günü okul tatili bulunmuyor.

Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

19 MAYIS OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?

18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs ise resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

Buna göre resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs 2023 Cuma günü okullar 1 gün süreyle tatil olacak.

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