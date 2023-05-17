Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...
Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçimleri tamamlandı. Seçimin 2. tura kaldığı kesinleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurdu. Buna göre öğrenciler hafta sonunun da dahil edilmesiyle toplamda 3 gün tatil yapmış oldu. Gözler şimdi 29 Mayıs'ta. Seçim 2. tura kalırsa 28 Mayıs'ta Türkiye 2. kez sandık başına geçecek. Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? İstanbul, Ankara, İzmir.
29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, 19 Mayıs ders var mı, işlenecek mi merakla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta tatil yapmıştı. Şimdi de diğer günler hakkında sorgulamalar yapılıyor. İşte konuya ilişkin MEB'in son dakika açıklamaları...
16-17-18-19 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların tatil edildiğini şu sözlerle açıklamıştı;
"Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."