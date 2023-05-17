Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? 19-29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? İlkokul, ortaokul, lise...

29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, 19 Mayıs ders var mı, işlenecek mi merakla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta tatil yapmıştı. Şimdi de diğer günler hakkında sorgulamalar yapılıyor. İşte konuya ilişkin MEB'in son dakika açıklamaları...