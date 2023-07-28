Parayı tam 12'den vuracak yüksek maaşlı meslekler ve ücretlerinin listesi açıklandı! Geleceğin meslekleri belli oldu! 2030 yılına kadar...

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Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih süreci başladı. Gençler gelecekte hem kolay iş bulabileceği hem de yüksek maaş alabileceği meslekleri tercih etmek istiyor. Bu kapsamda geleceğin meslekleri belli oldu. En çok para kazandıran meslekler 2023 yılı listesinde dikkat çekenler teknoloji ve sağlık alanında yer alırken, en hızlı yükselişe geçen geleceğin meslekleri tarımdan finansa kadar bir çok sektörü ilgilendiriyor. İşte parayı tam 12'den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...