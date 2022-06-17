ÖSYM'den flaş YKS kararı! Üniversiteye yerleşmek isteyen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Halis Aygün'den kritik açıklama: TYT, AYT, YDT oturumları...
ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak YKS (TYT, AYT, YDT) için son dakika gelişmeler yaşanıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ve YÖK Başkanı Erol Özvar'dan peş peşe kritik açıklamalar geldi. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavına ilişkin Aygün, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.'' dedi Özvar ise, ''Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek.'' diye konuştu. İşte detaylar...
2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran'da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü uygulanacak. Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. TYT oturumu 10.15'de başlayacak ve toplamda 165 dakika sürecek. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Sınava az bir süre kala hem ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den hem de YÖK Başkanı Erol Özvar'dan çok önemli açıklamalar geldi. Üniversiteye yerleşmek isteyen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! İşte son dakika gelişmelerin detayları...
YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
1.Oturum TYT sınavı: 18 Haziran Cumartesi Saat 10.00'da başlıyor. 120 Soru ve 165 dakika süresi bulunuyor.
2.Oturum AYT sınavı: 19 Haziran Pazar Saat 10.00'da başlıyor. 160 soru ve 180 dakika süresi bulunuyor.
3.Oturum YDT sınavı: 19 Haziran Pazar Saat 15.30'da başlıyor. 80 soru ve 120 dakika süresi bulunuyor.
YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN YKS AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarı dileyerek, "Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek. Sizden gelen yansımalardan da görüyoruz ki barajla birlikte önünüzdeki psikolojik bariyer de kalkmış oldu" dedi.