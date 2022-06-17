ÖSYM’den flaş YKS kararı! Üniversiteye yerleşmek isteyen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Halis Aygün’den kritik açıklama: TYT, AYT, YDT oturumları...

2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran'da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü uygulanacak. Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. TYT oturumu 10.15'de başlayacak ve toplamda 165 dakika sürecek. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Sınava az bir süre kala hem ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den hem de YÖK Başkanı Erol Özvar'dan çok önemli açıklamalar geldi. Üniversiteye yerleşmek isteyen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! İşte son dakika gelişmelerin detayları...