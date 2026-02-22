ÖGG soru ve cevap anahtarı 2026: 119. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİLAHSIZ ADAYLARDA TEK OTURUM TEK BARAJ

Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri ise yalnızca yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları yanıtlıyor. Bu adayların başarılı sayılabilmesi için ilgili bölümden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Bu grupta uygulamalı atış sınavı bulunmadığından değerlendirme tek aşamada tamamlanıyor.

MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI İÇİN ÖZEL DURUM

Güvenlik meslek yüksekokulu mezunu olup silah bilgisi ve atış fark dersini alan adaylar da silah bilgisine ilişkin yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Bu adayların da ilgili sınavlardan en az 60 puan alması gerekiyor.

Sonuç olarak, ÖGG sınavında başarı kriteri adayın eğitim türüne göre değişiyor. Silahlı adaylarda iki ayrı puan türünün dengeli şekilde aşılması gerekirken, silahsız adaylarda 60 puan barajı belirleyici oluyor. Başarılı olan adaylar, sürecin ardından özel güvenlik kimlik kartı işlemlerine geçiş yapabiliyor.