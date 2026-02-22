PODCAST CANLI YAYIN

ÖGG soru ve cevap anahtarı 2026: 119. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 119. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ile 95. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı 24 Şubat 2026'da yayımlanacak. Sınav sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 119. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı bugün saat 10.00'da başlıyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde hazır bulundu.

SORU VE CEVAP ANAHTARI 24 ŞUBAT'TA YAYIMLANACAK

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konu soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih oldu. Takvime göre, 119. Dönem ÖGG yazılı sınavına ait soru ve cevap anahtarı 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak.

119. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç tarihi de netleşti. 119. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ile 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar resmi kanallar üzerinden duyurulacak.

Temel ya da yenileme eğitimini başarıyla tamamlayarak sınava giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sertifika ve kimlik kartı sürecine ilişkin işlemlerini başlatabilecek. Açıklanan takvim doğrultusunda süreç mart ayı ortasında netlik kazanacak.

ÖGG PUAN HESAPLAMA

SİLAHLI ADAYLAR İÇİN ÇİFT AŞAMALI DEĞERLENDİRME

Silahlı özel güvenlik olmak isteyen adaylar, yazılı sınavın yanı sıra uygulamalı atış sınavına da giriyor. Değerlendirme100 puan üzerinden yapılıyor.

Silah bilgisi bölümünde adaylara yöneltilen 25 soruluk ikinci kısım 50 puan üzerinden hesaplanıyor. Atış becerisinin ölçüldüğü uygulamalı sınav ise yine 50 puan değerinde. Bu iki puan toplanarak aritmetik ortalama alınıyor ve adayın başarı puanı belirleniyor.

Ancak yalnızca ortalamanın 60 olması yeterli değil. Adayların hem yazılı silah bilgisi kısmından hem de uygulamalı atış sınavından ayrı ayrı en az 50 puan alması şartı aranıyor. İki bölümden birinde 50'nin altında kalan aday, ortalaması 60'ın üzerinde olsa dahi başarısız sayılıyor.

SİLAHSIZ ADAYLARDA TEK OTURUM TEK BARAJ

Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri ise yalnızca yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları yanıtlıyor. Bu adayların başarılı sayılabilmesi için ilgili bölümden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Bu grupta uygulamalı atış sınavı bulunmadığından değerlendirme tek aşamada tamamlanıyor.

MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI İÇİN ÖZEL DURUM

Güvenlik meslek yüksekokulu mezunu olup silah bilgisi ve atış fark dersini alan adaylar da silah bilgisine ilişkin yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Bu adayların da ilgili sınavlardan en az 60 puan alması gerekiyor.

Sonuç olarak, ÖGG sınavında başarı kriteri adayın eğitim türüne göre değişiyor. Silahlı adaylarda iki ayrı puan türünün dengeli şekilde aşılması gerekirken, silahsız adaylarda 60 puan barajı belirleyici oluyor. Başarılı olan adaylar, sürecin ardından özel güvenlik kimlik kartı işlemlerine geçiş yapabiliyor.