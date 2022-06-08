Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk defa açıkladı! Lise öğrencileri dikkat! 12'nci sınıfta okuyanların tümü... MEB'den flaş DEVAMSIZLIK kararı!

12'nci sınıf öğrencilerin tümüni ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İlk kez buradan açıklıyorum' dedi. Milyonlarca ortaokul öğrencisi geçtiğimiz Pazar günü LGS sınavına katıldı. MEB sonuçları 30 Haziran'da açıklayacağını duyurdu. Sırada ise YKS sınavı var. Bu yıl 17-18 Haziran'da uygulanacak üniversite giriş sınavı için 8. sınıf öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Okullarına kapanmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığından krtik devamsızlık kararı geldi. Detayları Bakan Özer açıkladı. İşte detaylar...