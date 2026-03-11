ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

KONTENJANLAR 12 MERKEZDE DAĞITILDI

Millî Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezleri için belirlenen kontenjanlar da ilan kapsamında paylaşıldı.

Buna göre Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 ve Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26 kontenjan bulunuyor.

Ankara'daki diğer merkezlerde ise Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92 kontenjan ayrıldı.

İstanbul'da ise İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72 ve İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.