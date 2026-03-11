CANLI YAYIN
Geri

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı kapsamında 3-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Adaylar sonuçlarını bugün açıklanacak sistem üzerinden öğrenebilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 826 sözleşmeli personel için kritik süreç tamamlandı. Ankara'da düzenlenen sözlü sınavların ardından adaylar bugün (11 Mart) sonuçlarına kavuşuyor. Peki MEB Akademi sınav sonuçları nereden öğrenilir? İtiraz süreci ne zaman başlıyor? İşte adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 2

SÖZLÜ SINAVLAR ANKARA'DA YAPILDI

Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı kapsamında düzenlenen sözlü sınavlar, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak temin etti. Belgesi bulunan adaylar belirlenen gün ve saatlerde sınav komisyonlarının karşısına çıktı.

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 3

DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILDI

Adaylar sözlü sınav komisyonları tarafından Yönetmelik eki"Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu" kapsamında değerlendirildi. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden gerçekleştirildi.

Sözlü sınav puanlamasında farklı kriterler dikkate alındı. Buna göre adayların alan bilgisi ve alan eğitimi becerisi yüzde 50 oranında değerlendirmeye dahil edildi. Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi yüzde 15, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20, temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ise yüzde 15 oranında puanlamaya yansıdı.

Sözlü sınavdan 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 4

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Sözlü sınava katılan adaylar sonuçlarını 11 Mart 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının başvuru sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adaylar, sonuçlara e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 5

İTİRAZ SÜRECİ 12 MART'TA BAŞLAYACAK

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar başvurularını 12-18 Mart 2026 tarihleri arasında yapabilecek. İtiraz işlemleri e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numaralarıyla KDV dahil 75 TL itiraz ücretini yatırmaları gerekiyor.

Dilekçe, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Ayrıca sözlü sınava katılmayan adayların itiraz başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 6

İTİRAZLAR 19 MART'A KADAR SONUÇLANDIRILACAK

Yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonları tarafından incelenecek. İtirazların değerlendirme süreci 12-19 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Değerlendirme sonuçları ise adaylara Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden bildirilecek.

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 7

BAŞARI SIRASINA GÖRE ALIM YAPILACAK

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisi için yürütülen personel alım sürecinde sözlü sınav aşaması tamamlandı. Sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre adaylar sözleşmeli eğitim personeli olarak görevlendirilecek.

FARKLI KADROLARDAN BAŞVURU ALINDI

İlana göre alımlar, Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Başvurular Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan doktora ya da daha üst akademik unvana sahip personel arasından alındı.

AyrıcaMEB bünyesinde öğretmen olarak görev yapan ve uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip kişiler de başvuru yapabildi. Bu kapsamda toplam 826 sözleşmeli eğitim personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı 2026: Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? - 8

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

KONTENJANLAR 12 MERKEZDE DAĞITILDI

Millî Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezleri için belirlenen kontenjanlar da ilan kapsamında paylaşıldı.

Buna göre Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 ve Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26 kontenjan bulunuyor.

Ankara'daki diğer merkezlerde ise Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92 kontenjan ayrıldı.

İstanbul'da ise İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72 ve İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.