PODCAST CANLI YAYIN

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iş birliğinde yürütülen "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" temalı Kamp+ Programı'nın kız öğrencilere yönelik dönemi, 13-17 Şubat 2026'da Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda yapılacak. 18-29 yaş arası gençlere açık programa başvurular 5 Şubat'ta sona erecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 1

Gençlerin medya dünyasını anlayan, sorgulayan ve sorumluluk alan bireyler olarak yetişmesini amaçlayan tematik bir eğitim programı hayata geçiriliyor. "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik"başlığıyla düzenlenen Kamp+ Programı, gençleri medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele konularında bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 2

Program, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor. Erkek öğrencilere yönelik dönemin tamamlanmasının ardından kız öğrenciler için planlanan yeni dönem, 13-17 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 3

DİJİTAL DÜNYADA MEDYA OKURYAZARLIĞI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Bilgiye erişimin hız kazandığı dijital çağda doğru bilgi ile yanlış bilgi arasındaki sınır giderek belirsizleşiyor. Sosyal medya akışlarının hız odaklı yapısı ve doğrulanmamış içeriklerin yayılma hızı, özellikle gençler için medya okuryazarlığını temel bir yaşam becerisi haline getiriyor.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 4

Kamp programı gençlerin medyayı eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmesini, karşılaştıkları içerikleri sorgulamasını ve etik ilkelerin önemini kavramasını amaçlıyor.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 5

ETİK HABERCİLİK VE MESLEKİ SORUMLULUK BİLİNCİ ELE ALINACAK

Beş gün sürecek program kapsamında katılımcılar, gazeteciliğin yalnızca teknik boyutunu değil, aynı zamanda değer odaklı yönünü de inceleme fırsatı bulacak.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 6

Alanında uzman gazeteciler ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenecek oturumlarda; haber üretiminde etik sorumluluk, kriz dönemlerinde doğru iletişim, dijital platformlarda içerik üretirken dikkat edilmesi gereken kurallar ve yeni medya ortamında ortaya çıkan etik sorunlar detaylı şekilde ele alınacak. Program sayesinde gençlerin medya alanındaki rollerinin toplumsal etkisini değerlendirebilmeleri amaçlanıyor.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 7

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE BİLİNÇ ARTIRILACAK

Programın öne çıkan başlıklarından biri de dezenformasyonla mücadele olacak. Yanlış bilginin bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, manipülasyon teknikleri ve doğru bilginin korunmasının önemi, somut örnekler üzerinden aktarılacak.Bu yaklaşımın, gençlerin hem içerik üretirken hem de içerik tüketirken daha bilinçli hareket etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak? - 8

KATILIM VE BAŞVURU SÜRECİ

Kamp, 18-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenleniyor. Katılımcılara hem eğitim alma hem de farklı üniversitelerden akranlarıyla etkileşim kurabilecekleri bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Program, 13-17 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. Başvurular Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru süreci 5 Şubat tarihinde sona erecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ