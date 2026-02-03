Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak?
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iş birliğinde yürütülen "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" temalı Kamp+ Programı'nın kız öğrencilere yönelik dönemi, 13-17 Şubat 2026'da Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda yapılacak. 18-29 yaş arası gençlere açık programa başvurular 5 Şubat'ta sona erecek.
