Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı! Programda hangi eğitimler yer alacak?

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE BİLİNÇ ARTIRILACAK

Programın öne çıkan başlıklarından biri de dezenformasyonla mücadele olacak. Yanlış bilginin bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, manipülasyon teknikleri ve doğru bilginin korunmasının önemi, somut örnekler üzerinden aktarılacak.Bu yaklaşımın, gençlerin hem içerik üretirken hem de içerik tüketirken daha bilinçli hareket etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.