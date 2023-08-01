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MEB'den kritik karar, yasaklanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Tedbir alınacak' diyerek duyurdu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...

Okulların açılmasına az bir süre kala Bakan Tekin'den gelecek son dakika açıklamalar da yakından takip edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son olarak okullarda cep telefonu ve tablet kullanımı ile ilgili hem öğretmenlerin hem de velilerin yakınması olduğunu belirtti ve "Öğretmenler ve veliler bu konudan yakınıyorlar. Dolayısıyla okulların tamamı için değil ama dersliklere sokulmasıyla ilgili bir tedbir alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Tüm öğrencileri kapsıyor dikkat! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 20:34 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 20:34
MEB’den kritik karar, yasaklanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’Tedbir alınacak’ diyerek duyurdu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda... 1

Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, yasak yolda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları tek tek açıkladı. Yaz tatilinde olan öğrenciler için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak. Ders zilinin çalmasına az bir süre kala yeni kararlar da gündeme geldi. Bunda göre okullarda cep telefonu ve tablet kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakan Tekin '' Hepsini tek pakette değerlendirip bir tedbir almakta fayda var." ifadelerini kullandı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...

MEB’den kritik karar, yasaklanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’Tedbir alınacak’ diyerek duyurdu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda... 2

ÖĞRENCİLER DİKKAT, YENİ DÖNEMDE...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

MEB’den kritik karar, yasaklanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’Tedbir alınacak’ diyerek duyurdu! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda... 3

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine "Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili detaylı konuşacağız ama hepsini anlıyorum, kuşkusuz üniversite lisans programlarından mezun oldular, aileleri beklenti içinde, kendileri beklenti içinde... Biz de nihayetinde millî eğitim ailesine yeni fertlerin katılmasını arzu ediyoruz ama bunun hepsinin bir prosedürü var, elimizden geldiğince o arkadaşların problemlerini de çözeceğiz." şeklinde konuştu.

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