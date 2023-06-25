MEB'den flaş LGS kararı, eklendi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Hayırlı Olsun' diyerek o illeri açıkladı! Liseye geçiş sınavına giren adaylar...
Liseye geçiş sınavının sonuçları açıklandı, gözler şimdi tercih sürecinde. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 4 Haziran tarihinde merkezi olarak düzenlenen sınavın sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 3-19 Temmuz arasında alınacak. Öğrenciler, tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Başkan Erdoğan'dan gelen sıcak açıklamalar da öğrencileri heyecanlandırdı. İşte detaylar...
2023 LGS sonuçları açıklandı, bu kez de tercihler için geri sayım başladı. LGS sınavına katılan milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde sonuçlarını öğrendi. MEB takvimine göre tercihler de 3 Temmuz'da başlayıp 19 Temmuz saat 17.00'de sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklamasında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih kılavuzunu, 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceklerini bildirdi. Bakan Tekin ayrıca o illeri sayarak 'Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun' dedi. İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonuçları açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin şunları söyledi:
"Sekizinci sınıf öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 82'si yani bir milyon civarında öğrenci bu sınava girmişti. Sınav kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Normal koşulda kılavuzu da bugün ilan edecektik ancak kılavuzumuzda özellikle 'deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz' diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza dercedebilmek açısından kılavuzumuzu da pazartesi günü yayınlamış olacağız."
Tekin, bahar yarı yılının derslerinin sınav kapsamının dışında tutulduğunu hatırlatarak, "Bu da çocuklarımızın bu anlamdaki belki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Biz burada da 'başka bir tedbir alabilir miyiz, başka bir pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz' diye inceledik, araştırdık ve bir kısım pozitif ayrımcılıkları kılavuzumuza dercetmiş olacağız. İnşallah buradaki çocuklarımız da hayallerindeki, ideallerindeki okullara gidebilmiş olurlar." diye konuştu.
Sınavda görev alan öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Tekin, "Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar, tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar. İnşallah sağlıklı bir süreci hep beraber atlatırız." ifadelerini kullandı.