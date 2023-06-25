MEB’den flaş LGS kararı, eklendi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’Hayırlı Olsun’ diyerek o illeri açıkladı! Liseye geçiş sınavına giren adaylar...

Tekin, bahar yarı yılının derslerinin sınav kapsamının dışında tutulduğunu hatırlatarak, "Bu da çocuklarımızın bu anlamdaki belki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Biz burada da 'başka bir tedbir alabilir miyiz, başka bir pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz' diye inceledik, araştırdık ve bir kısım pozitif ayrımcılıkları kılavuzumuza dercetmiş olacağız. İnşallah buradaki çocuklarımız da hayallerindeki, ideallerindeki okullara gidebilmiş olurlar." diye konuştu.