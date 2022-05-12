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Haberler Eğitim MEB'den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

MEB'den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri ve Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırıldı. Peki Yürürlükten kaldırılan maddeler ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...

12.05.2022 09:10 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:10
MEB’den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

Resmi Gazete kararı sonrası resmen değişti. Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler uygulandı. Değişikliğin detayları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yürürlükten kaldırılan maddeler tek tek belirtildi. Peki öğretmenleri bundan sonraki aşamada neler bekliyor? Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavlar artık tarih oldu. İşte son dakika gelişmenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEB’den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde madde 4, madde 15, madde 26, madde 54'teki değişiklikler...

MEB’den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

Madde 4:

b) Adaylık süreci: Adaylık süresinin tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak başlangıcından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin uygulamalar dizisini,

f) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni,

MEB’den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

g) Değerlendirme: Öğretmenlerin Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini,

MEB’den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

s) Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri, tutum ve değerleri,

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