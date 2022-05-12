MEB’den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti

Resmi Gazete kararı sonrası resmen değişti. Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler uygulandı. Değişikliğin detayları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yürürlükten kaldırılan maddeler tek tek belirtildi. Peki öğretmenleri bundan sonraki aşamada neler bekliyor? Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavlar artık tarih oldu. İşte son dakika gelişmenin detayları!