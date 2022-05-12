MEB'den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri ve Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırıldı. Peki Yürürlükten kaldırılan maddeler ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...
12.05.2022 09:10 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:10
Resmi Gazete kararı sonrası resmen değişti. Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler uygulandı. Değişikliğin detayları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yürürlükten kaldırılan maddeler tek tek belirtildi. Peki öğretmenleri bundan sonraki aşamada neler bekliyor? Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavlar artık tarih oldu. İşte son dakika gelişmenin detayları!