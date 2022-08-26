MEB'den flaş karar! Okullar açılır açılmaz ücretsiz dağıtılacak! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına İstanbul'dan başladıklarını ve bu süreçte bazı ilkler yaşandığını söyleyen Özer, "Birincisi, milli eğitim tarihinde ilk kez tüm okullara bütçe göndermeye başladık. Bakanlık daha önce sadece ortaöğretim kurumlarına bütçe gönderiyor ama diğer anaokulu, ilkokul, ortaokula bütçeyi il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden gönderiyorduk. İlk kez okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm okullarımıza ilgili genel müdürlüklerimizin, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüklerimiz bütçelerine gönderildi. Bu, milli eğitim tarihimizde yıllardan beri özlenen, konuşulan ama bir türlü uygulamaya sokulamayan bir adımdı. Gerçekten bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.